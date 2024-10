Il Milan si prepara per la seconda giornata di Champions League, domani sera sull’ostico campo del Bayer Leverkusen. Questa mattina i rossoneri si sono allenati così nell’ultima rifinitura pre Germania. Archiviata la vittoria col Lecce, per il Milan è arrivato il momento di pensare di nuovo alla Champions League. I rossoneri, sconfitti amaramente all’esordio contro il Liverpool, adesso si ritrovano di fronte un’altra grande squadra: è il Bayer Leverkusen, reduce da una stagione da sogno, con il double campionato più coppa (ed Europa League persa solo in finale) e dal pari 1-1 contro il Bayern Monaco. I tedeschi rappresentano uno dei club più moderni e in voga degli ultimi anni. Un gruppo formato da giovani con grande potenziale, altri già affermati e soprattutto un giovane e talentuoso allenatore. Infatti, Xabi Alonso è il grande punto di forza del Leverkusen, capace di cambiare assetto tattico di partita in partita e senza quasi mai dare punti di riferimento all’avversario. Domani servirà […]

