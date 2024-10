Il terzino francese rappresenta uno dei giocatori più importanti e decisivi della rosa di Paulo Fonseca. l’apporto che il difensore ex Madrid dà alla squadra è sotto gli occhi di tutti: il Milan vince se Theo decide di vincere, altrimenti la squadra soffre. Non si tratta certamente di un caso isolato che il filotto di vittorie del Milan coincida con il ritorno a ottimi livelli di Theo Hernandez. Dopo un inizio da dimenticare, in particolare a Parma e poi, anche a causa del Cooling Break, a Roma con la Lazio, il terzino francese è riuscito a rimettersi in carreggiata. Tutto è cominciato dalla buona partita contro il Venezia, trampolino di lancio per acquisire fiducia e condizione. Vero e assoluto idolo dei tifosi, l’esultanza nel derby è stato un altro segnale di “ritrovamento” Del vero guerriero che Theo rappresenta. Voglia, fame, grinta e anche qualche parola di troppo. Tutto questo gasa e non poco i tifosi. La fase difensiva: […]

