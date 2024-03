Bayern Lazio 3-0: rimonta nel segno di Kane e Muller, Sarri saluta la Champions dopo la vittoria dell’andata per 1-0

La Lazio saluta la Champions League agli ottavi di finale perdendo 3-0 col Bayern Monaco.

La squadra di Sarri, vittoriosa all’andata per 1-0 grazie a Immobile, si è fatta rimontare dai gol di Kane (doppietta) e Muller (su assist di De Ligt). L’eliminazione della Lazio, in attesa del Napoli, avvicina la Juve al Mondiale per Club del 2025 per il ranking.

The post Bayern Lazio 3-0: rimonta nel segno di Kane e Muller, Sarri saluta la Champions appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG