Trevisani difende Vlahovic: «Grande stagione in una Juve che fatica. E col Napoli…». Le parole del giornalista

Il giornalista Riccardo Trevisani via social ha preso le difese di Vlahovic dopo le critiche ricevute per le occasioni da gol fallite in Napoli Juve.

TREVISANI – «Se la Juve è lì e non 10 punti indietro perché a Salerno segna lui, col Frosinone fa doppietta lui e fa l’assist a Rugani. Col Frosinone all’andata vince 2-1 con gol di Vlahovic la Juventus. Il pareggio col Bologna nella famosa gara del Di Bello 1 lo segna lui. Ha fatto una quantità di gol e di gol pesantissimi Vlahovic in questa stagione. Ha fatto una grande stagione in una squadra che che comunque fatica a proporre calcio ad alto livello. E si è preso anche la responsabilità della sconfitta di Napoli. Io credo che questo passo che ha fatto lo porterà ancora un più in alto nella sua carriera, nella sua storia personale e anche nella sua storia con la Juventus. Ha dimostrato ancora una volta di più che darlo via per prendere Lukaku sarebbe stato un grandissimo errore sia per l’anagrafe che per la personalità».

