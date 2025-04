Bayern Monaco, certificata la crisi: chi mancherà effettivamente contro l’Inter

Manca sempre meno alla sfida tra bavaresi e nerazzurri e quindi le carte iniziano a scoprirsi: ci sono due nuove assenze per i tedeschi.

Domani si gioca l’andata dei quarti di finale di Champions League: l’Inter deve fare i conti con l’assenza pesante di Dumfries che si somma a quelle di Zielinski e Taremi mentre anche altri giocatori non sono al meglio. Le notizie che arrivano dalla Germania fanno però apparire la situazione dei nerazzurri quasi rassicurante. Il Bayern Monaco si presenterà al match di domani con l’Inter in condizioni ben peggiori, dopo settimane in cui gli stop si sono moltiplicati. Gli infortuni hanno colpito ogni reparto della squadra di Kompany, mettendo a rischio l’equilibrio e le certezze della formazione tedesca proprio alla vigilia di una sfida decisiva. Il quadro che emerge dai media tedeschi non lascia spazio a molte interpretazioni: l’infermeria è piena e le soluzioni scarseggiano.

Difesa decimata e attacco spuntato

Secondo quanto riferito da Sky Sports Germania, dopo la rifinitura di oggi è arrivata la conferma che né Kingsley Coman né Manuel Neuer potranno essere a disposizione. I due erano in forte dubbio, ma l’assenza dall’allenamento odierno ha chiuso ogni possibilità di convocazione. In difesa la situazione è ancora più drastica: Alphonso Davies non potrà essere della partita, così come Hiroki Ito e Dayot Upamecano. Si tratta di tre titolari, pedine che garantiscono spinta, copertura e solidità, ora completamente fuori dai giochi. Al centro l’assenza di Musiala, uno degli elementi più imprevedibili e creativi del Bayern, rischia di togliere ulteriore brillantezza a un attacco già in difficoltà.

Una rosa in emergenza contro l’Inter

A completare un quadro già buio c’è la situazione di Aleksandar Pavlovic. Il centrocampista, reduce da una mononucleosi infettiva, è tornato ad allenarsi lunedì ma non verrà rischiato prima del weekend, tradotto: salterà anche lui l’Inter. Dunque, tra titolari assenti e rincalzi non ancora pronti, il Bayern si ritroverà con mezza rosa fuori uso nella serata in cui avrebbe avuto bisogno della massima forza per affrontare una squadra solida e cinica come quella di Inzaghi. Ci saranno però Goretzka e Kane che si erano allenati a parte negli ultimi giorni. Per l’Inter è un’occasione: le assenze pesano anche in Europa, e stavolta, per i nerazzurri, la bilancia pende dalla parte giusta.

