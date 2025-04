Inter: Bastoni è in gruppo, ma spicca un’assenza rumorosa

Bastoni torna in gruppo, ma l’allenamento a parte di un altro giocatore fa sorgere interrogativi in vista della gara di domani.



Questa mattina l’Inter ha svolto l’allenamento di rifinitura in vista della trasferta di Monaco per l’andata dei quarti di Champions League contro il Bayern. La notizia più rilevante riguarda Alessandro Bastoni, che, come riporta FcInter1908.it, ha preso parte alla sessione con il resto della squadra. Dopo incertezze legate a un affaticamento muscolare che lo aveva costretto a uscire durante il pareggio contro il Parma, il difensore sembra aver superato il problema, alimentando ottimismo per il suo impiego nella partita di domani. Nonostante ciò, l’Inter si appresta a volare in Germania con un problema riguardante un ruolo in particolare.

La probabile che sfiderà gli uomini di Kompany

L’allenatore nerazzurro dovrebbe cambiare molto poco rispetto alla formazione che ha iniziato la tanto discussa gara di Parma. In difesa torna Pavard che fa accomodare in panchina Bisseck: per il francese e per Sommer si tratterà di una gara da ex. Sulle fasce l’incertezza è praticamente massima: Darmian dovrebbe essere costretto ad un tour de force e dovrebbe giocare titolare per l’ennesima gara consecutiva anche perché Zalewski pare non essere a suo agio a destra.

Dimarco continua a lavorare a parte

Se la presenza di Bastoni in gruppo è una buona notizia, non si può dire lo stesso per Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro ha continuato a seguire un programma personalizzato anche oggi, dopo essersi allenato separatamente ieri. Nonostante questo, Dimarco sarà comunque sull’aereo che porta in terra teutonica, poiché è stato convocato per la trasferta in Germania. La sua condizione fisica rimane, però, un’incognita, e Inzaghi dovrà fare i conti con il suo stato di forma prima di decidere se potrà essere schierato dal primo minuto.

