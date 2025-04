Inter: le differenze tra titolari e riserve ci sono, ma contro il Parma l’errore fatale è stato un altro

Inzaghi ha fatto scelte discutibili, ma è stato qualcosa di più profondo a minare la prestazione dell’Inter contro il Parma.

Daniele Adani ha analizzato la partita tra Parma e Inter, soffermandosi sui cambi effettuati da Inzaghi e non solo: l’allenatore è stato attaccato per un motivo in particolare. Secondo Adani, l’andamento del match ha influenzato le scelte del tecnico nerazzurro, che ha deciso di ridurre il minutaggio ai giocatori più impegnati, visto che la partita sembrava ormai sotto controllo. Nonostante l’Inter fosse in vantaggio grazie anche a due interventi decisivi di Sommer, il tecnico ha ritenuto opportuno fare dei cambi.

Un confronto tra presente e passato: le sfide di Inzaghi

L’ex difensore ha poi fatto un parallelo con il passato recente della squadra, ricordando che due stagioni fa l’Inter ha perso 12 partite in campionato, ma ha comunque raggiunto la finale di Champions League. La critica più forte, però, riguarda l’incapacità della squadra di evitare certe sconfitte nonostante la superiorità sulla carta rispetto a molte avversarie. L’Inter, secondo Adani, non può permettersi di perdere a causa di una mancanza di concentrazione, soprattutto contro squadre come il Parma. La questione, dunque, va oltre la semplice valutazione delle forze in campo: si tratta di mantenere un atteggiamento mentale vincente.

La critica più dura: il ruolo di Inzaghi e la gestione della squadra

Ora, nonostante le differenze tra i titolari e le riserve siano piuttosto marcate, forse molto più di quello che si dice, queste ultime dovrebbero comunque essere in grado di battere squadre come il Parma. Secondo Adani, il problema non sta nelle scelte di Inzaghi, ma nell’incapacità della squadra di superare le difficoltà psicologiche, specialmente contro avversari meno forti sulla carta. Col Parma, ad esempio, Arnautovic avrebbe dovuto essere sufficiente a garantire il risultato, se non ci fossero stati problemi mentali che hanno compromesso la prestazione collettiva.

Leggi l’articolo completo Inter: le differenze tra titolari e riserve ci sono, ma contro il Parma l’errore fatale è stato un altro, su Notizie Inter.