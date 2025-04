Inter su Luis Henrique: il Marsiglia ha preso una decisione sul suo futuro

L’Inter osserva con attenzione e ogni giorno arrivano novità: il Marsiglia sembra aver fatto una scelta importante su Luis Henrique.

Il futuro di Luis Henrique all’Olympique Marsiglia sembra sempre più incerto: La Provence fa luce su tutti i retroscena della vicenda. Il brasiliano non sta attraversando un buon periodo di forma, specialmente dopo un inizio di stagione molto promettente. Le sue difficoltà si riflettono anche sul suo rapporto con l’allenatore Roberto De Zerbi, con cui ha avuto alcune divergenze. Questo, unito a una stagione che ha visto l’attaccante più spesso nella lista delle critiche rispetto ai successi, ha spinto la dirigenza dell’OM a considerare la possibilità di una cessione. L’Inter, che osserva con attenzione la situazione, potrebbe approfittare di questo momento delicato per mettere a segno un colpo importante. I nerazzurri potrebbero provarci anche con formule fantasiose.

La strategia dell’Olympique Marsiglia

Il Marsiglia, tuttavia, non cederà facilmente. Il club francese è in una posizione complicata finanziariamente e ha urgente bisogno di fare cassa. Per questo motivo, la cessione di Luis Henrique, il cui acquisto è stato già ammortizzato, rappresenterebbe una soluzione ideale. Il presidente Pablo Longoria e il direttore sportivo Mehdi Benatia, l’ex difensore della Juventus, hanno fissato una base di partenza abbastanza alta per la vendita del giocatore. Nonostante le difficoltà di mercato, sono pronti a trattare solo se l’offerta sarà davvero interessante.

Un’opportunità a rischio

Il prezzo minimo fissato per l’attaccante è di 35 milioni di euro, un’aspettativa ben lontana dai 20 milioni inizialmente valutati dall’Inter. Nonostante la distanza tra domanda e offerta, i nerazzurri non hanno intenzione di ritirarsi. La società sta preparando una proposta che potrebbe accontentare entrambe le parti, avvalendosi anche dei buoni rapporti con il Marsiglia. L’Inter è consapevole delle difficoltà economiche del club francese e delle opportunità che una cessione ben gestita potrebbe portare. Ma il tempo stringe e la concorrenza, tra cui spicca il Bayern Monaco, è pronta a intervenire.

