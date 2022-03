L’esterno offensivo francese del Bayern Monaco, Kingsley Coman rivela l’addio al Paris Saint Germain. Ecco la sua dichiarazione.

L’esterno d’attacco e match winner dell’ultima Champions League del Bayern Monaco, Kingsley Coman rivela perché è andato via giovanissimo dal Paris Saint Germain. L’esterno offensivo francese è approdato alla Juventus nella stagione sportiva di Serie A nel 2014/2015.

Al suo arrivo nella Juventus, giocò 20 partite divise tra 14 in Campionato e 4 in Coppa Italia con un bellissimo gol da fuori area e due in Champions League compresi gli ultimi minuti della finale della medesima competizione poi persa. Ceduto l’anno seguente al Bayern Monaco dopo una presenza.

Pallone Champions League

Queste le parole di Coman sull’addio al PSG: “Non fu una questione economica. Pensavo di giocare di più ma il PSG non me lo garantiva. Avevo chiesto di andare in prestito, non lo accettarono e per questo presi quella decisione. Loro vogliono i risultati subito e facendo crescere i giovani non si ottengono, bisogna aspettare tre o quattro anni. Non hanno avuto pazienza.”

