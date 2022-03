Il forte attaccante della Juventus deve abbandonare la nazionale serba per un problema all’inguine, Vlahovic torna a Torino.

Scatta l’allarme per Dusan Vlahovic, problema all’inguine accusato nell’allenamento di oggi con la nazionale serba. Ritorna a Torino alla Juventus per cercare di risolvere il problema fisico prima della partita contro l’Inter.

Dragan Stojkovic deve abbandonare il forte attaccante prima delle amichevoli contro Ungheria e Danimarca. La decisione è stata presa dopo una consultazione tra i medici della Juventus e quelli della nazionale della Serbia. La stessa nazionale ha comunicato il ritorno a Torino della punta.

L’attaccante della Juventus quindi osserverà un periodo di riabilitazione, Vlahovic fino a questo momento ha segnato la bellezza di 21 reti con cinque assist in Serie A in totale tra Juventus e Fiorentina. Con la maglia bianconera ha anche debuttato in Champions League timbrando subito il cartellino.

Con i bianconeri i numeri dell’ex Fiorentina sono di 9 presenze condite con 5 reti per la forte punta costata oltre 75 milioni di euro dalla Viola.

