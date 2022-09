Ecco le parole di De Ligt che presenta la sfida tra il suo Bayern Monaco e l’Inter, ecco le parole del centrale olandese.

Sono queste le parole del centrale olandese De Ligt parla ai canali ufficiali del Bayern Monaco per spiegare la partita contro l’Inter di Champions League, le parole: “Sono una squadra difficile da affrontare. L’Inter ha tanta esperienza e tanti giocatori fisici. Giocano sempre nello stesso modo da tempo, un 3-5-2 con due attaccanti. Dovremo giocare nel modo migliore per uscire dalla sfida con un risultato positivo.“

Matthijs De Ligt

A DAZN Germania, parla l’uomo simbolo del Bayern Monaco, Muller che si esprime così sulla sfida: “Ho giocato qualche volta a San Siro. Non è lo stadio più moderno, ma colpisce sempre per la sua grande storia. Spero in un buon risultato, questo è certo. È una partita molto importante e decisiva per entrambe le squadre. In una fase a gironi come quella di quest’anno, la prima gara è sicuramente molto importante per la fiducia e per il iniziare bene il torneo.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG