Ai vertici arbitrali non sono piaciute le frasi di Sarri: l’AIA risponde alle dichiarazioni del tecnico della Lazio post Napoli

La sfuriata di Maurizio Sarri post Lazio-Napoli non è piaciuta all’AIA.

Il tecnico della Lazio si è lamentato del contatto Mario Rui-Lazzari che Sozza non ha sanzionato col rigore giudicandolo contatto leggero: Sozza, ai vertici, è piaciuto. Ma c’è anche un’altra esternazione che non ha trovato riscontro, anche perché dall’alto del gruppo arbitrale nessuno pensa che qualcuno abbia potuto dire una cosa del genere. «Dopo le nostre proteste a Bologna vengono prevenuti, e ce lo dicono anche: ‘Vi siete comportati male con il Bologna e queste sono le conseguenze» ha svelato il mister biancoceleste. Stando a quanto riferisce Gazzetta.it ipotizzare reazioni viene considerato totalmente fuori luogo dall’AIA. In pratica, negli ambienti arbitrali, la reazione è del tenore ‘quelle frasi si commentano da sole’.

The post L’AIA replica a Sarri: «Le sue parole incommentabili» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG