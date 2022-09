Ecco le parole di Luca Serafini a MilanTV dopo il derby vinto del Milan contro l’Inter. Discute così della partita di ieri.

Parla così Luca Serafini parla ai microfoni di Milan TV dopo il derby vinto proprio dai rossoneri contro l’Inter, ecco la sua opinione: “Battere la favorita per lo scudetto è una grande emozione. Il Milan è stato padrone del derby, ha dominato il campo. Dopo il gol di Dzeko abbiamo rischiato, ma poi ci siamo messi a posto e abbiamo gestito il finale. E’ stato un monologo fino al 3-1, poi abbiamo sbandato un po’ dopo il 3-2. Questo è un grande grido del Milan al campionato.“

Olivier Giroud

Giroud intervistato a Telefoot parla così: “Arriva la promessa in caso di vittoria del Mondiale: «Se sarò campione del mondo per la seconda volta, dovrò fare qualcosa di un po’ folle… Radermi la barba! È passato tanto tempo, sono passati quasi 8 anni.”

Conclude sul Chelsea prossimo avversario: “Spero in un caloroso benvenuto. Ho lasciato il club in buoni rapporti, come tutti gli altri club. Tornare con il Milan contro Chelsea è grandioso. Penso che sarà un bel momento.“

