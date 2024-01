Bayern Monaco: Eric Dier è sbarcato in Germania per firmare con i bavaresi, in cui ritroverà l’ex compagno Harry Kane

Il Bayern Monaco, dopo il mancato arrivo di Dragusin, trasferitosi al Tottenham, guarda proprio in casa degli Spurs per trovare il rinforzo in difesa. Il nome è quello di Eric Dier. Come riportato da Sky Sport DE, il calciatore è già atterrato in Germania, dove andrà a rinforzare una difesa orfana di Kim, in Coppa d’Asia, e de Ligt, infortunato.

In Baviera il difensore ritroverà il suo compagno di squadra al Tottenham e in nazionale Harry Kane. Il cannoniere decisivo per convincerlo e lo aiuterà ad integrarsi in squadra.

