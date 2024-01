Il telecronista di DAZN Ricky Buscaglia ha espresso il suo parere su diverse big italiane.

Ricky Buscaglia ha parlato della lotta Scudetto e di Inter-Hellas Verona a News.Superscommesse.it. “Quello tra Inter e Juve è un duello bellissimo, anche psicologico. Invidio parecchio chi ha una risposta sicura in mano. Molto dipenderà dal cammino Champions dell’Inter, che anche quest’anno secondo me ha la forza di andare lontano. La Juventus ha acquisito una forza mentale difficilmente scalfibile, e se resta attaccata ai nerazzurri a marzo assisteremo a uno sprint esaltante”.

Sulle polemiche riguardanti Inter-Hellas Verona

“La mia opinione è che se ne sia parlato pure troppo. Attendo con molta curiosità Open Var su DAZN per ascoltare quello che è accaduto”.

Arbitro Var

Sulle italiane in Europa

“Vincere è complicatissimo, non abbiamo una favorita in nessuna delle tre competizioni. Però penso che gli altri non siano felici di trovarci. Facciamo un check: l’Inter dalla finale dello scorso anno ha acquisito consapevolezza nei propri mezzi, Lazio senza pressione, il Napoli in due gare può far male a tanti, il Milan ha il dovere di provarci e penso che l’Europa League diventerà la sua missione, l’Atalanta – citando Guardiola – è la “solita visita dal dentista” per chiunque, e Roma e Fiorentina hanno dentro il fuoco delle finali perse (e sappiamo come) un anno fa. Non avremo il vento del pronostico dalla nostra parte, ma siamo pericolosi, molto pericolosi. Certo, una mano al sorteggio aiuterebbe”.

L’articolo Buscaglia: “Si è parlato anche troppo del V. A. R., per lo Scudetto assisteremo ad uno sprint esaltante” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG