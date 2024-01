Le parole di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, sui suoi obiettivi futuri e sulla corsa scudetto tra Inter e Juve

Andrea Pinamonti ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Di seguito le parole dell’attaccante del Sassuolo.

SOGNI – «Ho lasciato casa mia quando avevo quattordici anni e ho trovato un ambiente dove crescere sia come persona che come calciatore. Lì ho giocato un piccolo scampolo di partita in Champions, ma vorrei giocare con continuità e da protagonista. Sassuolo come realtà è paragonabile a Empoli perché molto piccola, tuttavia mi ha colpito l’affetto del pubblico che, nonostante non sia numeroso, ti trasmette grande calore».

SULLA LOTTA SCUDETTO – «È un campionato molto bello, combattuto sia nella parte alta che nella parte bassa. Non mi sbilancio perché manca ancora molto alla conclusione».

