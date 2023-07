Anche Yann Sommer presente tra i convocati del Bayern Monaco per la tournée che la squadra di Tuchel affronterà in Giappone

Il Bayern Monaco ha diramato la lista dei convocati per la tournée in Giappone. Presente Yann Sommer, al centro di numerose voci di calciomercato. Out, invece, Neuer, Choupo-Moting, Guerreiro, Muller e Tillman e Buchmann.

Portieri: Ulreich, Sommer, Hulsmann.

Difensori: Upamecano, Kim, De Ligt, Pavard, Davies, Sarr, Laimer, Mazraoui, Stanisic, Tikvic.

Centrocampisti: Kimmich, Goretzka, Wanner, Vidovic, Gravenbearch, Kratzig, Pavlovic, Ibrahimovic.

Attaccanti: Gnabry, Sané, Coman, Mané, Tel, Musiala.

