Le ultime sul futuro di Paolo Maldini, ex difensore e dirigente del Milan, dopo l’addio al club rossonero. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Paolo Maldini starebbe decidendo in questi giorni il suo futuro. L’ex dirigente del Milan è attualmente in vacanza, ma sta riflettendo su alcune proposte.

La prima è arrivata dal PSG, che lo vorrebbe come membro in dirigenza per operare sul mercato insieme a Luis Campos. In alternativa, anche la Nazionale italiana gli ha offerto un ruolo come coordinatore dell’area tecnica.

