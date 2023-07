La trattativa con lo Shakhtar per Anatoliy Trubin si complica per l’Inter: i nerazzurri pensano ad un cambio di rotta

Sky Sport offre aggiornamenti di mercato targati Inter, e più nello specifico riguardanti il portiere dello Shakhtar Anatoliy Trubin.

Il club continua a non cedere sulla richiesta economica, e i nerazzurri stanno valutando di optare per una soluzione interna.

L’idea sarebbe quella di trattenere Filip Stankovic come secondo portiere, con Di Gennaro terzo, in attesa del 2024 (anno in cui scadrà il contratto di Trubin e lui si libererà a parametro zero).

L’articolo Sky Sport – Trubin in salita, l’Inter rimescola le carte proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG