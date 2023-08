Le parole di Jan-Christian Dreesen, direttore sportivo del Bayern Monaco, sul futuro di Benjamin Pavard. I dettagli

Jan-Christian Dreesen, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato del futuro di Benjamin Pavard. Il difensore francese è al centro degli interessi di mercato dell’Inter, che spera di poterlo portare in Serie A.

LE PAROLE – «Sono piuttosto fiducioso che troveremo una soluzione in questi ultimi giorni della finestra di calciomercato. Non si è allenato perché non stava bene, aveva dolori allo stomaco e alla schiena».

