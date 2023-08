Mohammed Kudus è un nuovo giocatore del West Ham, gli hammers hanno ufficializzato il giocatore dopo l’operazione da 40 milioni con l’Ajax

NOTA – «Siamo lieti di dare il benvenuto a Mohammed Kudus nel Club».

PAROLE – «Sognavo di giocare in un campionato così sin da quando ero bambino e sono davvero felice di essere qui. Ma non finisce adesso, voglio andare avanti. Farò il mio meglio per intrattenere i tifosi, questo è il calcio per me».

