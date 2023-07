Kim Min-Jae, ex difensore del Napoli e nuovo giocatore del Bayern Monaco, ha parlato di vari temi alla conferenza stampa di presentazione

Kim Min-Jae, ex difensore del Napoli e nuovo giocatore del Bayern Monaco, ha parlato di vari temi alla conferenza stampa di presentazione.

PAROLE – «Giocatori, allenatori e anche il CEO mi hanno fatto una bella espressione. Sto bene e non vedo l’ora di raccogliere questa sfida. Al Napoli tutti erano coinvolti nella difesa. Abbiamo vinto il titolo per la prima volta in 33 anni, abbiamo dato il massimo. Ora sono un giocatore del Bayern. È importante che io possa giocare il calcio che l’allenatore si aspetta da me. Tuchel? Mi ha detto come mi vede al Bayern. Se giocheremo a tre o a quattro dietro, mi adatterò. Se l’allenatore mi metterà a sinistra, giocherò a sinistra. Se mi metterà a destra, giocherò a destra».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG