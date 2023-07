Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato alla stampa direttamente da Moena della trattativa per Retegui

PAROLE – «In Argentina dicono che è fatta Non è assolutamente così dobbiamo essere aderenti alla realtà. Retegui è un giocatore del Tigre, dobbiamo avere massimo rispetto della società di apparenza e del giocatore. E’ un giocatore di grandissimo interesse che sarebbe uno straordinario risultato ma le cose si annunciano quando c’è qualcosa di obiettivo che ora non c’è. Dopo la promozione in A avevo fatto una sorta di appello di essere molto maturi ed equilibrati. Questo è un momento in cui dobbiamo essere maturi ed equilibrati. Ho parlato di rispetto e lo dobbiamo avere per i ragazzi in campo, Mister Gilardino e dai magazzinieri ai ragazzi in campo che stanno facendo un lavoro pesante e quindi hanno fatto un bellissimo ritiro».

