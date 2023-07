Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato a MUTV del futuro di Harry Maguire, difensore centrale dei Red Devils

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato a MUTV del futuro di Harry Maguire, difensore centrale dei Red Devils.

PAROLE – «Rispettiamo Harry. Nel suo ruolo di difensore centrale, abbiamo solo quattro elementi. Sono contento di avere quattro ottimi difensori centrali e avremo bisogno di loro; lui deve lottare per il suo posto, come ha fatto l’anno scorso. Ha un alto potenziale quindi sono sicuro che ce la farà, lotterà per il suo posto e poi dipenderà da lui».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG