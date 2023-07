Il Milan si sta muovendo molto sul mercato estivo. La coppia Furlani-Moncada ha gia chiuso 7 operazioni e non è finita

L’estate per il tifoso milanista non è iniziata nel migliore dei modi. C’è stato l’addio di Ibrahimovic, quello di Maldini e la cessione di Tonali al Newcastle. Proprio quest’ultima però ha spalancato le porte al lavoro di Furlani e Moncaca che hanno chiuso più di un’operazione di mercato, in ordine:

Sportiello, Loftus Cheek, Romero, Pulisic, Reijnders e oggi Okafor. Se si considera anche il controriscatto di Colombo dal Lecce sono ben sette e non è finita qui. Ad inizio settimana potrebbe definirsi anche l’arrivo di Chukwueze. Inoltre non sono esclusi altri colpi a centrocampo e resta da capire se alla fine verrà preso anche un vice Theo o magari uno che possa giocare a destra (Singo) con Florenzi spostato magari a sinistra.

The post Calciomercato Milan: Furlani-Moncada scatenati, gli acquisti fatti fino ad ora e chi potrebbe arrivare nelle prossime ore appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG