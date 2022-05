Dopo la bella stagione con l’Inter, Denzel Dumfries potrebbe subito cambiare aria. Gli occhi del Bayern Monaco.

5 gol e 4 assist in 29 presenze per il terzino destro Denzel Dumfries in questa stagione per l’Inter. La crescita dopo l’inizio stentato è notevole fino ad attirare interessi delle altre big in Europa. Il Bayern Monaco hanno chiesto informazioni sui costi e fattibilità dell’operazione. Si deciderà la prossima settimana se affrontare il discorso più approfonditamente.

Denzel Dumfries

Il prezzo è di 35 milioni di euro, prezzo alto ma accessibile per le casse della squadra campione di Germania. L’Inter a quel punto potrebbe dirigersi su altri giocatori per la fascia destra, quali Molina dell’Udinese, Cambiaso del Genoa e anche Hateboer dall’Atalanta per ricomporre le fasce che hanno stupito tutta la Serie A e in Europa con Robin Gosens.

