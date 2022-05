L’attaccante Robert Lewandowski molto probabilmente non lascerà il Bayern Monaco nella prossima estate.

Il Bayern Monaco ha comunicato che non ha intenzione di cedere il bomber Robert Lewandowski nonostante la scadenza del contratto nel 2023; lo riporta Sky Sport. I bavaresi con questa mossa intendono scoraggiare le pretendenti all’attaccante e far capire al polacco stesso che vogliono negoziare il rinnovo.

Pallone Champions League

La politica aziendale del club tedesco prevede prolungamenti annuali ed al ribasso per gli over 30 ed è per questo che potrebbe esserci qualche intoppo nella trattativa. Soprattutto il Barcellona si era fatto sotto per l’ex Borussia Dortmund, ma il Bayern non ha voluto stabilire un prezzo e non lo farà a meno che non sia lui stesso a forzare una cessione, ipotesi che al momento sembra remota.

