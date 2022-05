Nonostante le voci di cessione Sergej Milinkovic-Savic è sempre rimasto alla Lazio, sembra che non accadrà nei prossimi mesi.

La Lazio ha deciso di vendere Sergej Milinkovic-Savic al termine di questa stagione; sono concordi più o meno tutti i media italiani. Lo conferma ultimamente anche Sky Sport che aggiunge i motivi che rendono necessaria questa mossa.

Maurizio Sarri

I biancocelesti devono sbloccare l’indice di liquidità ma soprattutto devono operare una vera e propria rivoluzione nell’organico per regalare a Sarri giocatori più consoni alla sua idea di calcio. Il tecnico da parte sua monetizzerebbe con Luis Alberto ma offerte per lo spagnolo non ne arrivano, oltre al fatto che il valore del serbo è molto più alto. Lotito partirà da una valutazione di 80 milioni e per ora solo Manchester United e PSG si sono affacciate sul centrocampista.

