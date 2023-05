Le parole di Hasan Salihamidzic e Oliver Kahn, ormai ex dirigenti del Bayern Monaco: «Volevo festeggiare con i ragazzi, ma non mi hanno permesso»

Non è bastata la vittoria dell’undicesima vittoria della Bundesliga consecutiva per evitare ad Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, e ad Oliver Kahn, amministratore delegato, il licenziamento. Di seguito le parole dei due ex dirigenti dei bavaresi.

SALIHAMIDZIC – «Sono orgoglioso di aver avuto la responsabilità sportiva del Bayern per quasi sei anni. È stato un bel viaggio che avrei voluto continuare, ma rispetto la decisione del consiglio di sorveglianza. Il Bayern è al di sopra di tutto».

KAHN – «Incredibile. Complimenti e congratulazioni ai ragazzi, ve l’ho sempre detto di dare tutto e di non mollare mai. Sono orgogliosi di voi e di questo risultato. Avrei voluto festeggiare con voi ma non ho potuto perché mi è stato proibito. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione, festeggiamo».

