L’Italia Under 20 batte la Repubblica Dominicana e, grazie alla vittoria del Brasile sulla Nigeria, passa come seconda del girone

L’Italia Under 20 si qualifica al prossimo turno del mondiale in Argentina. La squadra di Nunziata supera la Repubblica Dominicana per 3-0: a segno Casadei con una doppietta e Ambrosino.

Gli azzurrini finiscono a 6 punti, così come Brasile e Nigeria: per la classifica avulsa i brasiliani – che hanno battuto la Nigeria 2-0 – passano per primi e l’Italia al secondo posto.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG