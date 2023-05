Le parole di Christian Kouamè, attaccante della Fiorentina, dopo la vittoria dei viola in rimonta contro la Roma

Christian Kouamè ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro la Roma. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Oggi era importante perché dopo la sconfitta con l’Inter non era semplice giocare contro la Roma. Siamo stati bravi a portare il risultato a casa».

RISERVE – «Noi sappiamo che giochiamo in 3 davanti e cerchiamo di metterlo in difficoltà, Chi entra deve dare il massimo, c’erano tante partite da giocare, siamo arrivati alla fine e dobbiamo essere compatti dando una mano a tutti, sia chi gioca sia chi non gioca. Differenze tra Cabral e Jovic? Cabral si sa muovere bene dentro l’area di rigore, Jovic è uno che viene incontro alla palla e gioca anche fuori».

