Le parole di Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, dopo la vittoria dei viola in rimonta contro la Roma

Rolando Mandragora ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro la Roma. Di seguito le sue parole.

«Volevamo regalare al pubblico una vittoria ed è bello finire in casa così. Ora abbiamo il Sassuolo e poi ci prepareremo per la finale di Conference League. Dovevamo invertire il trend, nel primo tempo siamo stati in svantaggio, poi siamo riusciti a ribaltarla. Siamo molto contenti di questa vittoria. Stiamo bene insieme, siamo una famiglia e penso si veda in campo. Se c’è da aiutare un compagno ci siamo. I risultati sono arrivati un po dopo e ora vogliamo finire alla grande. I tifosi sognano la coppa Anche noi»

