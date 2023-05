Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria dei viola in rimonta contro la Roma

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro la Roma. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Non tutte le volte si possono inanellare tante situazioni da gol nitide, ma quando arrivi sotto porta deve essere freddo. La partita l’abbiamo condotta noi, siamo andati sotto e nel secondo tempo abbiamo creato tantissimi presupposti. Alla fine siamo stati premiati e ci abbiamo messo tanto cuore, ci tenevamo perché era l’ultima davanti al nostro pubblico. Dobbiamo cercare di arrivare alla finale con grande entusiasmo, anche attraverso vittorie come questa che alimentano lo spirito che i ragazzi devono metterci. Sono sicuro che tanti faranno il tifo per noi così come noi lo faremo per le altre e speriamo di toglierci tante soddisfazioni».

RISPOSTA DEL PUBBLICA – «Dopo la finale di Coppa Italia la gente ci ha chiamato sotto la curva e le tante presenze sono dovute al fatto che ci mettiamo il cuore e la gente ce lo riconosce. Volevamo dargli una gioia, ora non molliamo perché teniamo tutti alla Conference e sarà il finale di una stagione a mio parere meravigliosa».

COME HA CARICATO LA SQUADRA – «Anche prima della finale di Coppa Italia sapevamo che non potevamo mollare perché c’era il campionato e la Conference League. Abbiamo ancora tanti impegni, bravi i ragazzi a mantenere la concentrazione anche se c’è stata molto delusione dopo la Coppa Italia. Rimontare la Roma non è facile, ma i ragazzi sono stati grandiosi».

CEROFOLINI DECISIVO – «Decisivo su tre situazioni, quando abbiamo consegnato due palloni sanguinosi. Il portiere deve sempre metterci la pezza, lui è stato bravissimo a farlo e farsi trovare sempre pronto perché abbiamo sempre fatto risultato. Porta anche fortuna».

JOVIC – «Abbiamo fatto una gestione importante per l’aspetto fisico. Stanno tutti bene, mi permettono di scegliere.Jovic sa riempire l’area, sa smarcarsi, sa capire e andare nello spazio giusto. Peccato in Coppa Italia perché poteva timbrare. Ha qualità, sta facendo ottime cose e speriamo che possa darci una bella soddisfazione».

