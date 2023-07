Il Bayern Monaco ragione per l’attaccante: in caso non arrivasse Kane l’altro obiettivo è Julian Alvarez del Manchester City

Il Bayern Monaco guarda all’Inghilterra per trovare la nuova punta. Con Manè in uscita – piace in Arabia, secondo la Bild – l’obiettivo principale è Harry Kane.

In caso di opposizione del Tottenham, però, i bavaresi preparano anche il piano: secondo quanto riportato da Marca, in caso non arrivi Kane il nuovo obiettivo sarebbe Julian Alvarez dal Manchester City. Sull’argentino però c’è la concorrenza del Real Madrid.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG