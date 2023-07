La Juve valuta il colpo di Frank Kessie a centrocampo in caso di addio di Paul Pogba, su cui rimangono le offerte degli arabi

Con Pogba ancora in bilico per le offerte che provengono dall’Arabia Saudita, la Juve si guarda in giro in cerca di nuovi possibili rinforzi per il centrocampo. Aumentano le quote di Franck Kessié, in rotta con il Barcellona dopo una stagione tutt’altro che da protagonista con Xavi.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, la volontà del club bianconero sarebbe sì quella di rilevare l’ivoriano, ma con la formula del prestito con diritto di riscatto. Presto un ritorno alla carica di Giuntoli e Manna.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG