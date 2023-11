Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Bundesliga contro il Borussia Dortmund

PAROLE – «Dobbiamo lasciarci alle spalle questi intoppi e mandarli giù. Siamo rimasti estremamente delusi, ma non abbiamo motivo di rassegnarci. Stiamo andando alla grande in Bundesliga e abbiamo una squadra di cui abbiamo ancora fiducia. Andiamo a Dortmund per vincere, contro tutte le difficoltà. La chiave sarà giocare al massimo dei nostri limiti, essere diligenti nel nostro gioco e giocare al meglio dal primo minuto fino all’ultimo».

