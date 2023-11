L’arbitro Forneau sarà fermato dal designatore Rocchi, al quale non è piaciuta la sua direzione di gara in Torino-Frosinone

Come riportato dal Corriere della Sera, l’arbitro Forneau verrà fermato dal designatore Rocchi a partire dalla prossima giornata di Serie A.

Non ha infatti convinto la sua direzione in Torino-Frosinone di Coppa Italia, gara al centro di diverse polemiche per le decisioni arbitrali. Quando tornerà dirigerà solamente gare di Serie B.

