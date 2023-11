Il giornalista Enzo Bucchioni ha sottolineato come secondo lui i nerazzurri abbiano anche tratto giovamento dal voltafaccia del belga.

Enzo Bucchioni ha espresso il suo parere su Napoli, Inter e Juve a Radio Napoli Centrale. “Il Napoli può essere ancora in corsa scudetto guardando l’organico, il complesso di classifica, in teoria è tutto possibile”.

Perplessità sui campioni in carica

“Però, se andiamo a vedere le varie prestazioni, dobbiamo chiederci se Garcia ce la farà a riprendere in mano questa squadra e dargli personalità. Credo che De Laurentiis davvero credesse di aver presto il continuatore di Spalletti. È legittimo aggiungere del proprio, ma la squadra non lo segue, sono totalmente allo sbando. L’allenatore non è entrato in sintonia col gruppo, il giocatore ti segue quando capisce che attraverso quel gioco può far bene. A Napoli stiamo analizzando un’ascensione calcistica. L’allenatore non è credibile, o quantomeno il suo calcio non è accettato, probabilmente sarebbe accaduto a chiunque dopo Spalletti: o hai la forza di importi, oppure subentra De Laurentiis”.

Marcus Thuram

Sui nerazzurri

“Inter favorita È il progetto calcistico più avanti. La vicenda Lukaku è servita a compattare lo spogliatoio. Thuram non mi è mai sembrato così forte. Perché lo è diventato? Perché si è calato in un contesto di gioco. L’Inter ha sempre avuto personalità ed i giocatori si trovano bene”.

I meriti di Allegri

“Juventus? Allegri ha finalmente convinto quasi tutti i giocatori che giocando quel calcio, puoi ottenere risultati. In passato, questo non è successo. Piano piano, sta diventando la Juventus Allegriana che può non piacere, ma se porta risultati, chi se ne frega. Non giocare coppe ti dà molto più ossigeno, i giocatori possono rendere meglio. L’esclusione dalle coppe, per me, è tutto preordinata, anche aver accettato il patteggiamento. È un anno di ricostituzione“.

L’articolo Bucchioni: “L’Inter ha il progetto più avanzato, la vicenda Lukaku ha compattato lo spogliatoio, Thuram mai stato così forte” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG