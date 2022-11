Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco, ha parlato all’Equipe svelando un retroscena della sua carriera

PAROLE – «Da ragazzo, avevo difficoltà a comunicare con i miei compagni quando ero in campo. Per questo ho deciso di lavorare con un professionista per alzare il mio tono di voce nella maniera giusta”. Poi ha continuato: “Volevo farmi sentire per 90 minuti senza perdere intensità. In questo modo avrei potuto guidare la difesa. Non riuscivo a esprimermi correttamente. Mi prendevano in giro anche a scuola. Non è stato facile, ma poi con gli anni sono riuscito a cancellare certi imbarazzi. Mi sono allenato molto, fin quando non ho fatto progressi: superare certi problemi è solo un fatto mentale».

L’articolo Bayern Monaco, Upamecano: «Avevo difficoltà a comunicare con i miei compagni» proviene da Calcio News 24.

