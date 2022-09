Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni della Bild in vista della sfida al Barcellona di Champions League

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni della Bild in vista della sfida al Barcellona di Champions League. Le sue dichiarazioni:

«Barcellona Non vediamo l’ora che arrivi quella partita, non solo per Robert Lewandowski, ma anche perché è sempre bello giocare contro di loro. E’ la partita più grande del nostro girone»

L’articolo Bayern, Muller snobba l’Inter: «Aspettiamo la sfida al Barcellona, quella più grande del nostro girone» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG