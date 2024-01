Il racconto Luis Sepulveda, scrittore sudamericano, sulla carriera di Franz Beckenbauer. Tutti i dettagli in merito

Luis Sepulveda è stato uno dei più grandi scrittori sudamericani. Cileno, scomparso nel 2020, grande amante del calcio, è famosa una sua testimonianza che ha per protagonista proprio Franz Beckenbauer, che ci ha lasciato ieri.

PAROLE – «Un giorno stavo in Amazzonia con un amico antropologo tedesco, per incontrare una tribù di indigeni della sperduta zona Manù. Dicevano si e no due parole di spagnolo. Io mi spiegavo come Tarzan, a gesti, e indicavo nella cartina da dove venivo, il Cile. Il mio amico fece altrettanto con la Germania, e a quel punto un indio esclamò: “Sì, sì, Beckenbauer”. Questo è il calcio».

