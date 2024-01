Le condizioni fisiche di Brenner, attaccante brasiliano dell’Udinese, dopo il lungo infortunio. Tutti i dettagli

L’Udinese ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, il primo in gruppo per l’acquisto estivo Brenner.

REPORT – «Seduta pomeridiana per i bianconeri al centro sportivo Bruseschi. Lavoro di recovery per i giocatori con maggior minutaggio contro la Lazio mentre gli altri elementi della rosa hanno svolto un lavoro a secco alternato ad esercitazioni sul possesso. A concludere la seduta partite a campo ridotto. Hanno lavorato in gruppo Giannetti, Zemura, Pafundi e Brenner.Domani è in programma una doppia seduta».

