Beffa in arrivo per il Milan, Antonio Conte è un passo dal soffiare ai rossoneri il grande obiettivo di mercato. Ecco la mossa decisiva.

Sabato è sempre più vicino e la sfida alla Juventus è ormai prossima. Il Milan dopodomani darà nuovo inizio alla propria stagione con la ferma volontà di riscattarsi e scalare quante più posizioni possibili in campionato.

Stessa intenzione anche sul mercato, con obiettivi chiari e programmati che nelle prossime settimane potrebbero prendere il volo. Uno di questi però sembra complicarsi in modo quasi irreparabile, colpa di Antonio Conte che sta letteralmente “soffiando” il grande obiettivo rossonero da sotto il naso di Fonseca.

Dal mercato al campo

Se la beffa in chiave mercato è vicina, il Milan si augura di non replicare anche in campionato. Non c’è infatti davvero più tempo da perdere, assolutamente. Lo impone la classifica, le ambizioni societarie e dei tifosi che non vedono di certo di buon occhio l’attuale posizione in campionato che relega i rossoneri al settimo posto, a sette lunghezze dalla Champions League. La sfida contro la Juventus è davvero decisiva, uno sorta di spareggio per capire se le ambizioni del Milan potranno essere ancora alte in questa stagione. Spareggio che invece il Milan pare abbia perso sul mercato, con Conte grande vincitore.

Beffa in arrivo per il Milan: la spunta Conte

Con quattro reti al suo attivo nel primo anno in Serie A, Ange-Yoan Bonny ha saputo far valere il suo nome come uno dei giovani più promettenti del campionato. La sua capacità di essere decisivo negli ultimi metri, unita a una fisicità e a una maturità tecnica notevole per la sua età, fanno di lui un elemento prezioso per il Parma. Ma è proprio la sua brillantezza a rendere la resistenza del club alla sua cessione tanto comprensibile quanto fragile, di fronte alle lusinghe delle grandi squadre. Il Napoli, sotto la guida tecnica di Conte, appare particolarmente interessato al profilo di Bonny, tanto da avviare già dei contatti preliminari con l’entourage del giocatore che – scrive Calciomercato.com – avrebbe dato disponibilità al trasferimento. La prospettiva di integrare un tale talento nell’attacco azzurro sembra allettante, sebbene la dirigenza del Parma non sembri incline a lasciar partire il suo gioiello, a meno di un’offerta degna di nota. Attualmente, il cartellino di Bonny è valutato fra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che è destinata a crescere qualora il giocatore dovesse proseguire lungo la strada degli ottimi risultati.

Una concorrenza agguerrita

La sfida per assicurarsi le prestazioni del giovane Bonny non è limitata al solo Napoli. Anche il Milan e la Juventus sono entrati a pieno titolo nella partita, monitorando con interesse le evoluzioni del talento del Parma. In particolare, la Juventus sembra mostrare un’esigenza più marcata di rinforzare il proprio reparto offensivo già nella prossima finestra di trasferimento di gennaio, a suggerire una possibile accelerata nelle trattative. Questo scenario di vivace concorrenza testimonia l’alto valore attribuito a Bonny, nonché l’intensità e l’incertezza che sempre accompagnano il mercato di gennaio.

