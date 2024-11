Il Milan deve affrontare, tra le altre cose, anche la flessione inaspettata di uno dei suoi pilastri. Occorre una sua reazione quanto prima.

La ripresa del campionato è ormai alle porte e si contano le ore che separano i rossoneri dalla sfida di mercato contro la Juventus, sabato a San Siro. Occorre una svolta per tornare a dire la propria in campionato ma, a quanto pare, la svolta è richiesta anche a un giocatore in particolare.

C’è un rossonero infatti che, seppur in modo silente, sta vivendo un periodo davvero complicato e il suo apporto alla squadra è andando man mano scemando, generando un vero e proprio “nuovo caso” al Milan.

Milan, è tempo di correre

E’ decisamente tempo di correre, lo è per un rossonero in particolare e più in generale per tutto il Milan. Non c’è davvero più tempo da perdere, assolutamente. Lo impone la classifica, le ambizioni societarie e dei tifosi che non vedono di certo di buon occhio l’attuale posizione in campionato che relega i rossoneri al settimo posto, a sette lunghezze dalla Champions League. La partita contro la Juventus offre un assist davvero ghiotto agli uomini di Fonseca, complicato ma altrettanto ideale per scrollarsi di dosso le ruggini del passato recente e riprendere stupire tutto esattamente come già fatto nel derby con l’Inter e al Bernabeu contro il Real Madrid. Tra le file rossonere è attesa la svolta anche per un giocatore che, tra Milan e Nazionale, non ha di certo raccolto molto nell’ultimo periodo.

Da colpo di mercato a oggetto misterioso: “nuovo caso” al Milan

Pavlovic, arrivato al Milan dal Salisburgo per rinforzare la difesa, sta attraversando un periodo di adattamento al calcio italiano segnato da alti e bassi. Fisicamente imponente e aggressivo nel gioco, ha saputo mostrare scampoli delle sue potenzialità nei primi incontri con la maglia rossonera. Tuttavia, nonostante 10 presenze complessive e un gol realizzato, il suo contributo è ancora sotto la lente d’ingrandimento, soprattutto considerando l’esborso di 18 milioni di euro per il suo cartellino. L’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, ha evidenziato l’importanza per Pavlovic di adattarsi a uno stile di gioco differente da quello a cui era abituato. La necessità di trovare un equilibrio in fase difensiva, dosando aggressività e cautela, rappresenta un passaggio chiave per il giovane difensore serbo. Affrontare questo processo di apprendimento non è semplice, ma è fondamentale per il suo sviluppo professionale e per conquistare un posto da titolare stabile nella formazione rossonera. La competitività all’interno della squadra e le dinamiche di gioco stanno influenzando la posizione di Pavlovic nel Milan. Con il rientro di Matteo Gabbia dall’infortunio e il rendimento di altri difensori come Malik Thiaw e Fikayo Tomori, l’ex Salisburgo deve dimostrare il proprio valore e l’impegno per mantenere una posizione rilevante nelle scelte tattiche di Fonseca. A complicare ulteriormente il quadro ci sono le recenti prestazioni in Nazionale. Pavlovic è stato espulso in due delle ultime tre partite con la Serbia, evento che ha suscitato le critiche del commissario tecnico Dragan Stojkovic. Questi episodi sottolineano l’importanza del controllo e della disciplina, aspetti fondamentali per un difensore che mira a distinguersi sia a livello di club che internazionale.

Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic

Prospettive future

L’esperienza di Pavlovic al Milan e con la nazionale serba mette in luce le sfide che i giovani talenti devono affrontare nel calcio di alto livello. Nonostante le difficoltà iniziali, il percorso di crescita di un giocatore è costellato di opportunità per dimostrare la propria resilienza e maturità. Il difensore serbo ha davanti a sé il compito di elaborare i feedback ricevuti, di lavorare sodo e di adattarsi per dimostrare che l’investimento fatto su di lui può portare i frutti sperati. Nel calcio, come nella vita, le difficoltà possono trasformarsi in trampolini di lancio per chi è pronto a imparare e reagire con determinazione.

