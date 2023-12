Valon Behrami ha commentato la vittoria dell’Inter sul Lecce per 2-0 nella 17^ giornata di Serie A: le parole

Dagli studi di DAZN, Valon Behrami torna sul successo conseguito dall’Inter a San Siro contro il Lecce nella 17^ giornata di Serie A.

INTER LECCE – «L’Inter è stata più coinvolta nella fase offensiva con più giocatori rispetto a quanto siamo abituati a vedere. Per vincere il campionato ti servono i gol del centrocampo e della difesa ed è la dimostrazione che puoi farlo anche senza Lautaro. Il Lecce è sempre andato ad alto ritmo, non ha sofferto come ci aspettavamo, quando attaccava faceva sempre cose più interessanti, nella ripresa era più difficile perforare la difesa dell’Inter.

Ancora non abbiamo visto il vero Arnautovic, entrare nelle dinamiche dell’Inter non è semplice. L’Inter ha sfruttato in maniera diversa gli attaccanti, abbiamo visto come l’inserimento di Mkhitaryan abbia fatto la differenza creando imprevedibilità. Gol di Bisseck non semplice da fare, abbiamo visto che impatto fisico che ha in area, fa la differenza questo. È stato agevolato dagli infortuni che gli hanno permesso di mettere nelle gambe minuti importanti. Mkhitaryan straordinario. I sette gol subiti sono qualcosa di straordinario non avendo sempre a disposizione tutti»

