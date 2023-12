La Gazzetta dello Sport propone la sua moviola del match tra Inter e Lecce, con l’analisi dell’episodio più controverso

All’indomani del successo conseguito dall’Inter col Lecce nella 17^ di Serie A, la Gazzetta dello Sport propone la sua moviola del rigore tolto ai salentini per il tocco di Carlos Augusto in area.

Rocchi commenta così alla rosea:

INTER LECCE- «A inizio ripresa Marcenaro al monitor toglie il rigore fischiato per “mani” di Carlos Augusto su tiro di Gendrey: pare congruo il movimento del gomito sinistro. Nel primo tempo rischia molto Gonzalez, già ammonito, per un fallo di mano sulla trequarti nerazzurra (da cui nasce il gol di Bisseck): l’arbitro non estrae il giallo, il braccio è un po’ scostato dalla figura ma il tocco non è intenzionale»

L’articolo Inter Lecce, la moviola della Gazzetta: Carlos Augusto ha toccato con il braccio? proviene da Inter News 24.

