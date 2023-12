Ecco le dichiarazioni del centravanti ex Inter Romelu Lukaku dopo l’ultima gara disputata con la maglia della Roma

Ai microfoni di DAZN, l’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha rilasciato qualche dichiarazione dopo l’ultima gara della Roma.

«E’ importante vincere queste partite, l’obiettivo è arrivare quarti o anche più in alto. Non si sa mai. L’ambizione è di arrivare sempre più in alto e bisogna fare di tutto per provare a vincere queste partite»

L'articolo Lukaku avvisa l'Inter: «Vogliamo puntare in alto» proviene da Inter News 24.

