Behrami non punta sulla Juve: «L’Inter è superiore, è obbligata vincere lo scudetto». Le dichiarazioni dell’opinionista

Behrami, opinionista di Dazn, ha minimizzato le possibilità di vittoria dello scudetto da parte della Juve rispetto all’Inte di Inzaghi. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista.

LOTTA SCUDETTO – «C’è l’obbligo di vincere da parte dell’Inter per la superiorità che c’è in campo. Non capisco perché l’obiettivo deve essere solo uno con una squadra come questa. Perché buttar via la Champions League? Questa è una mentalità preoccupante».

The post Behrami non punta sulla Juve: «L’Inter è superiore, è obbligata vincere lo scudetto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG