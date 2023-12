Koopmeiners Juve, l’Atalanta vuole 50 milioni: per il colpo serve la cessione di Soulé. ULTIME sul mercato dei bianconeri

Koopmeiners è uno degli obiettivi di mercato della Juve per potenziare il reparto di centrocampo privo di Fagioli e Pogba squalificati.

In base a quanto riferito da Paolo Paganini a Novantesimo Minuto l’Atalanta chiede 50 milioni per far partire l’olandese. I bianconeri, quindi, per effettuare il colpo hanno bisogno di far cassa con la cessione di alcuni giocatori, incluso Soulé.

