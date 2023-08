Behrami su Lukaku: «Non sposta gli equilibri. L’anno scorso con l’Inter…». Le parole dell’ex centrocampista

L’ex centrocampista Valon Behrami a DAZN ha parlato del futuro di Lukaku, che può tornare in Italia dopo l’esperienza all’Inter.

«Il Lukaku che sta bene ti alza il baricentro, ed è una cosa buona per la Roma, ma non sposta gli equilibri. Visto quello dell’anno scorso… Negli ultimi 2 mesi ha trascinato l’Inter? Non è vero, stavano bene tutti, erano in ripresa tutti, sono arrivati in finale di Champions League. Ci sono state partite in cui non ha visto la porta, anche negli ultimi 2 mesi».

